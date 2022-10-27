Під час теракту в Оленівці ворог використав "джмелі" – в.о. голови СБУ

За останніми даними, російські військовослужбовці під час скоєння теракту в колонії Оленівки, де тримали українських полонених, застосували, зокрема, термобаричні реактивні гранати "джміль", повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

"Наразі триває досудове слідство. У нас є серйозні докази, зокрема отримані негласно. Низка "азовців", хто повернувся, також дають важливі покази", - розповів Малюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про перебіг розслідування теракту в Оленівці.

Водночас він додав: "Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані джмелі. Час пройде, розставимо крапки над "і". Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було".

За словами Малюка, в Оленівці було жахливе ставлення до українських в'язнів. "Саме там вороги жорстоко знущалися з наших бійців, порушуючи всі домовленості", - сказав в.о. голови СБУ.