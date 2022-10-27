Події

11:09 27.10.2022

У день, коли розпочався псевдореферендум, у нас уже були дані про явку та результати, які планували оголосити окупанти, – в.о. голови СБУ

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У день, коли розпочався псевдореферендум, у нас уже були дані про явку та результати, які планували оголосити окупанти, – в.о. голови СБУ

СБУ зібрала достатньо доказів, які юридично підтверджують усю злочинність дій щодо проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях, повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

"Уже оголошено 88 підозр людям, причетним до їх організації, але робота триває – наразі планується оголосити ще низку підозр, загалом їх буде 103. СБУ має очевидні докази, що псевдо-референдуми – не просто фікція, а банальна інформаційна операція, спроба легітимізувати ганчірку-триколор", - зазначив Малюк.

Він запевнив, що відповідальності не уникнуть ані ключові організатори, ані дрібні виконавці.

За його словами, у день, коли розпочався псевдореферендум, у СБУ вже були дані про явку та результати, які окупанти планували оприлюднити.

Теги: #сбу #псевдореферендум

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