Напередодні "референдуму" окупанти вивозили до Луганська близько 30 жителів Біловодська для перевірок на поліграфі - голова ОВА Гайдай

Понад 30 жителів Біловодська (Луганська обл.) напередодні псевдореферендуму російські окупанти вивозили до Луганська для перевірки на поліграфі, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Щось не те почули окупанти в Біловодську. Тому більше ніж 30 місцевих мешканців напередодні так званого "референдуму" за доносами вивезли до Луганська, де піддавали перевірці на поліграфі. Частина з цих людей вже повернулася додому і зачекалася на ЗСУ", - написав він у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що в Троїцькому колаборанти разом з сім'ями тікають у бік Луганська. "Там їм окупанти знайдуть, чим зайнятися. Наприклад, направлять в Новосвітлівку, де місцева лікарня переповнена, а зайвих рук не вистачає. Тому що днями туди привезли близько трьохсот поранених з числа ув'язнених Росії, які погодилися воювати на території України", - зазначив він.