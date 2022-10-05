Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані, – Єрмак

Підписані президентом РФ Володимиром Путіним закони про нібито входження до складу Росії т.зв. ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей нічого не варті, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - написав Єрмак у телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, підписаний Путіним закон про нібито приєднання до РФ українських регіонів було оприлюднено в середу на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Раніше ЄС США заявили про невизнання спроб анексувати РФ території України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.