Події

10:22 05.10.2022

Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані, – Єрмак

1 хв читати
Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані, – Єрмак

Підписані президентом РФ Володимиром Путіним закони про нібито входження до складу Росії т.зв. ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей нічого не варті, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - написав Єрмак у телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, підписаний Путіним закон про нібито приєднання до РФ українських регіонів було оприлюднено в середу на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Раніше ЄС США заявили про невизнання спроб анексувати РФ території України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

 

Теги: #псевдореферендум #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:11 04.10.2022
Зеленський підписав указ про нікчемність актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України

Зеленський підписав указ про нікчемність актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України

07:17 04.10.2022
Глава Офісу Президента України обговорив із президентом Польщі взаємодію в рамках НАТО

Глава Офісу Президента України обговорив із президентом Польщі взаємодію в рамках НАТО

16:50 03.10.2022
ВР вимагатиме від міжнародної спільноти засудити анексію РФ українських територій

ВР вимагатиме від міжнародної спільноти засудити анексію РФ українських територій

16:07 03.10.2022
Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства КС РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства КС РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

07:18 03.10.2022
Єрмак у тристоронньому форматі зустрівся з головним радником президента Туреччини та радником президента США з нацбезпеки

Єрмак у тристоронньому форматі зустрівся з головним радником президента Туреччини та радником президента США з нацбезпеки

15:44 02.10.2022
Єрмак зустрівся в Туреччині з керівниками компанії Baykar

Єрмак зустрівся в Туреччині з керівниками компанії Baykar

12:22 02.10.2022
Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

21:33 01.10.2022
У Лимані Донецької області немає слідів псевдореферендуму

У Лимані Донецької області немає слідів псевдореферендуму

20:56 30.09.2022
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

11:55 30.09.2022
Молдова не визнає результатів псевдореферендумів в окупованій РФ частині України - президент

Молдова не визнає результатів псевдореферендумів в окупованій РФ частині України - президент

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ - президент Єврокомісії

Повітряні сили знищили вчора два російські вертольоти Мі-24 і Мі-8 на півдні

Близько 12 дронів уночі атакували Україну з півдня - Ігнат

Зеленський знову закликав до створення Спецтрибуналу щодо російської агресії проти України

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю зруйновано інфраструктурні об'єкти, є постраждалі - міськрада

ОСТАННЄ

Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 російським військовим і 626 керівникам РФ - Костін

Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Унаслідок ракетного обстрілу Гуляйполя загинув заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" – Запорізька ОВА

Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ - президент Єврокомісії

Ворог атакував Запоріжжя "Іскандерами-К", одну з ракет, касетного типу, було знешкоджено над містом – голова ОВА

Майже 20% українців утратили контакт із родичами внаслідок російського вторгнення – опитування

У ЄС хочуть створити систему стеження за зміною прапорів у суден, щоб не дати обходити санкції проти РФ, - ЗМІ

Повітряні сили знищили вчора два російські вертольоти Мі-24 і Мі-8 на півдні

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА