На Херсонщині в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей - СБУ

Під час стабілізаційних заходів у деокупованій Херсонській області співробітники СБУ виявили ще одну штаб-квартиру окупантів у селі Новоолександрівці, серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

Як повідомляє пресцентр СБУ, зазначені речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти та проголосувати на фейковому волевиявленні. Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

"Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій. Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця РФ і почали "обхід" кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси "за", - йдеться у повідомленні на сайті.

СБУ задокументувала ці злочини та отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію для кожного колаборанта.

Стабілізаційні заходи у регіоні здійснювали співробітники Управлінь СБУ та Нацполіції у Херсонській області.