Двох мешканок Херсонщини засуджено до 5 років ув'язнення за участь у проведенні незаконного референдуму

Двох мешканок Херсонської області визнано винними у колабораційній діяльності та засуджено до 5 років ув'язнення за участь у проведенні незаконного референдуму, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Олешківської окружної прокуратури двох мешканок Херсонщини визнано винними у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, прокурор у суді довів, що жінки добровільно брали участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого референдуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

"Із 23 до 27 вересня 2022 року вони ходили по домівках мешканців Чорнобаївської громади з бюлетенями та урною, закликаючи їх брати участь у незаконному голосуванні", - уточнюється в повідомленні.

Зловмисниць затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Білозерському районі Херсонської області.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання - 5 років позбавлення волі. До набрання вироками законної сили жінки утримуватимуться під вартою", - інформують в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування проводила Нацполіція.