На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових

На Харківщині поліцейські спільно з облпрокуратурою почали працювати на місці масового поховання українських військових, які загинули у квітні під час відступу, повідомив начальник ГУ Нацполіції в області Володимир Тимошко.

"За свідченнями місцевих жителів, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На цвинтарі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання", - написав Тимошко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, мешканці села самостійно на Великдень поставили хрести та намагалися доглядати могилу.

У середу, 26 жовтня, через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла з 17, які, за попередніми даними, там поховані.

"Слідчі дії триватимуть кілька днів. Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи. Пам'ятаємо про кожного!" – пообіцяв Тимошко.