Події

19:05 26.10.2022

На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових

1 хв читати

На Харківщині поліцейські спільно з облпрокуратурою почали працювати на місці масового поховання українських військових, які загинули у квітні під час відступу, повідомив начальник ГУ Нацполіції в області Володимир Тимошко.

"За свідченнями місцевих жителів, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На цвинтарі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання", - написав Тимошко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, мешканці села самостійно на Великдень поставили хрести та намагалися доглядати могилу.

У середу, 26 жовтня, через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла з 17, які, за попередніми даними, там поховані.

"Слідчі дії триватимуть кілька днів. Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи. Пам'ятаємо про кожного!" – пообіцяв Тимошко.

 

 

 

Теги: #військові #харківщина #ексгумація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 26.10.2022
Газо- й електропостачання відновлено в понад 230 деокупованих населених пунктах Харківщини – К.Тимошенко

Газо- й електропостачання відновлено в понад 230 деокупованих населених пунктах Харківщини – К.Тимошенко

19:26 20.10.2022
У Лимані завершено ексгумацію вбитих окупантами жителів, у місті та околицях знайдено 166 тіл, із них 5 дітей

У Лимані завершено ексгумацію вбитих окупантами жителів, у місті та околицях знайдено 166 тіл, із них 5 дітей

12:17 20.10.2022
Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

07:34 19.10.2022
Мешканці Борової, яка очолила "відділ освіти" під час окупації, заочно оголошено про підозру у колабораціонізмі

Мешканці Борової, яка очолила "відділ освіти" під час окупації, заочно оголошено про підозру у колабораціонізмі

11:18 18.10.2022
У Лимані ексгумовано тіла п'ятьох дітей, убитих окупантами, - Нацполіція

У Лимані ексгумовано тіла п'ятьох дітей, убитих окупантами, - Нацполіція

19:32 16.10.2022
Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

13:57 16.10.2022
11 військовослужбовців РФ розстріляно на полігоні в Бєлгородській області

11 військовослужбовців РФ розстріляно на полігоні в Бєлгородській області

11:26 15.10.2022
За добу на Харківщині одна особа загинула, одна поранена внаслідок обстрілів, ще одна підірвалася на міні

За добу на Харківщині одна особа загинула, одна поранена внаслідок обстрілів, ще одна підірвалася на міні

21:18 14.10.2022
Ексгумацію загиблих українських військових у Лимані завершено

Ексгумацію загиблих українських військових у Лимані завершено

08:50 14.10.2022
Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем

Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі "Роттердам+", зокрема трьом членам НКРЕКП

Розблокування відносин із Росією можливе за дотримання суверенітету і територіальної цілісності України – Зеленський

Російські окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом", - "Енергоатом"

Сенат Польщі визнав владу в РФ терористичним режимом

Столтенберг: Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це було б катастрофою для України і зробить НАТО уразливішим

ОСТАННЄ

Харків'янин піде під суд за співпрацю з розвідкою російських спецслужб, йому загрожує довічне ув'язнення

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії Барроу

НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі "Роттердам+", зокрема трьом членам НКРЕКП

Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку

Асоціація ОСББ Києва планує обладнати бомбосховища та укриття автономними генераторами

Україна націоналізує Альфа-Банк - Роксолана Підласа

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти за добу завдали одного ракетного удару і здійснили 11 обстрілів із РСЗВ

Держпродспоживслужба оштрафувала учасників ринку пального майже на 75 млн грн

Українська авіація завдала удару по російським окупантам, артилерією та ракетними військами ЗСУ уражено 2 склади з боєприпасами і 3 пункти управління ворога

Австралія надасть Україні 30 додаткових бронемашин Bushmaster

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА