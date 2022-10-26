Ексголові Полтавської ОДА та двом його спільникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Колишньому керівнику Полтавської обласної державної адміністрації та двом його спільникам (першому заступнику та раднику) у середу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"26 жовтня 2022 року за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру в одержанні 176 тис. євро та автомобіля в якості неправомірної вигоди, а також шахрайстві колишньому голові Полтавської облдержадміністрації та його спільникам", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що у серпні 2017 року голова ОДА за допомогою свого першого заступника та радника висловив прохання надати та отримав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. "Так, за 176 тис. євро, що становило більше ніж 5 млн грн, голова обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель облдержадміністрації, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації", – повідомляють у САП.

Там зазначають, що у листопаді, не вчинивши дій, за які було одержано 176 тис. євро, чиновник діючи спільно зі своїм першим заступником та радником, повторно висловив прохання про надання неправомірної вигоди і в результаті, у грудні 2017 року, голова ОДА отримав від того самого підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу вартістю понад 7,5 млн грн як подарунок на свій день народження.

"Крім того, у межах розслідування встановлено, що у січні 2018 року за пособництва вказаних осіб посадовець шахрайським шляхом заволодів частиною належних вищевказаному підприємцю грошових коштів, які були отримані в якості грошової позики. Так, отримавши 85 тис. євро, що станом на день одержання становило близько 3 млн грн, голова облдержадміністрації так і не повернув підприємцю близько 1,7 млн грн", - наголошують правоохоронці.

Вони додають, що дії колишнього голови облдержадміністрації кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України. Аналогічні повідомлення про підозру, але із додатковою кваліфікацією за ч. 5 ст. 27 КК України (пособництво), цього самого дня було вручено й обом співучасникам – колишньому першому заступнику та колишньому раднику голови облдержадміністрації.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У САП не зазначають імен фігурантів, проте відомо, що керівником Полтавської ОДА у 2017-2018 роках був Валерій Головко, призначений на цю посаду у грудні 2014 року. Раніше він був депутатом Полтавської облради V та VI скликань. З 2012-го до 2014 року – народний депутат України VII скликання.

У 2019 році Головко та його перший заступник Андрій Пісоцький були звільнені тодішнім президентом України Петром Порошенком після того, як Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження, в якому фігурували чиновники.