Влада РФ використовує оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації

В Інституті вивчення війни (ISW) уклали, що влада Росії використовує оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації, йдеться у звіті вчених.

"Президент Росії Володимир Путін провів 25 жовтня засідання координаційної ради, на якому мер Москви Сергій Собянін заявив про необхідність запровадження додаткових заходів безпеки у прикордонних областях", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом, Путін також заявив, що російський уряд має працювати у високому темпі та відповідно до надзвичайно реалістичної оцінки ситуації з національною безпекою.

ISW робить висновок, що ці коментарі зазначають, що Кремль має намір використовувати нещодавні оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації та військових зусиль, що відбуваються в РФ.

Помічник секретаря Ради Безпеки Росії Олексій Павлов посилив заяви, зроблені главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим 25 жовтня, про те, що метою війни в Україні має бути "повна десатанізація".

Павлов заявив, що українське суспільство визначається "фанатиками", які прагнуть відмовитися від цінностей, що сповідуються Російською Православною Церквою, Ісламом та Іудаїзмом.

У свою чергу Кадиров заявив, що війна проти України зараз є джихадом проти українського "сатанізму".

В ISW також вважають, що ці заяви можуть відображати бажання відволікти інакодумство серед груп релігійних меншин у російських збройних силах.

Окрім того, російські окупаційні чиновники продовжують наголошувати на тому, що зусилля щодо евакуації цивільного населення Херсонської області на східний берег Дніпра є частиною ширшої схеми переселення.

Як зазначають аналітики інституту, підтекст "програми переселення", схоже, припускає, що російські чиновники мають намір переселити значну частину населення Херсонської області на постійне місце проживання.