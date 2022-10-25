Події

21:37 25.10.2022

Україну запросили взяти участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті

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Україну запросили взяти участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті

Україна, Молдова, Грузія, Фінляндія, Швеція, Боснія та Герцеговина були запрошені для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться 29 і 30 листопада, повідомляє національне інформагентство Румунії Agerpres.

"Україна, Республіка Молдова, Грузія, Фінляндія, Швеція, Боснія та Герцеговина були запрошені для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляють офіційні джерела", - йдеться у статті Agerpres у вівторок.

Зазначається, що зустріч включатиме чотири сесії, пов'язані з реалізацією рішень, ухвалених на саміті НАТО в Мадриді, війною в Україні, енергетичною безпекою та партнерами.

 

 

 

Теги: #нато #мзс #саміт

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