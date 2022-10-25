Кличко показав Штайнмаєру наслідки російських атак у центрі Києва

Мер Києва Віталій Кличко показав президентові Німеччини Франк-Вальтеру Штайнмаєру наслідки терористичних атак російських окупантів у центрі Києва, закликав посилити допомогу Україні.

"Показав сьогодні президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру наслідки терористичних атак російських варварів у центрі Києва. Говорили про подальшу підтримку України. Нам потрібна зброя, нам потрібні системи ППО, щоб захистити будинки киян і всіх українців, захистити об'єкти критичної інфраструктури. Оскільки росія озвіріла і посилює терористичні атаки. Цивілізований світ має на це реагувати та посилити допомогу Україні", - написав він у телеграм-каналі.