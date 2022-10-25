Штайнмайєр відвідав Корюківку на Чернігівщині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який у вівторок прибув до України, відвідав Корюківську громаду, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні пан Штайнмаєр передав очільнику Корюківської громади Ратану Ахмедову контакти міста, що цілком може бути партнером. Це дуже важливий крок для налагодження ділових відносин, що обов'язково стануть в нагоді, щойно ми переможемо. А може й раніше. Щотижня в області перебуває чимало іноземних делегацій. Більшість щиро переймаються проблемами Чернігівщини і повертаються до неї: фізично, в думках, у справах кожен на своєму рівні. Як-от надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен", - написав він у телеграм-каналі.