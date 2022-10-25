Для координації роботи Кримської платформи створять спеціальний орган - Стефанчук

Для координації роботи Кримської платформи буде створено спеціальний орган, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми створюватимемо відповідний орган, який забезпечуватиме швидку координацію між усіма учасниками", - сказав Стефанчук на спільній пресконференції з головою Сабору (парламенту) Хорватії Горданом Яндроковичем у Загребі після першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи у вівторок.

Говорячи про результати саміту, спікер українського парламенту нагадав, що на форумі також ішлося про єдиний план деокупації та реінтеграції Кримського півострова, який буде згодом презентовано.

За словами Стефанчука, саміт показав, що підтримка України "була, залишається і буде всеосяжною".

Голова Верховної Ради висловив сподівання, що наступний саміт Кримської платформи відбудеться в українському Криму.