На Черкащині викрили злочинну організацію, що займалася перевезенням, зберіганням і продажем наркотиків

Черкаські правоохоронці повідомили про підозру вісьмом членам злочинного угруповання, які у складі злочинної організації з 2021 року займалися перевезенням, зберіганням і продажем наркотиків, повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"Слідство встановило, що збут заборонених до обігу речовин члени злочинної організації здійснювали міжрегіонально через спеціально створені одним з учасників телеграм-канал і сайт, які працювали цілодобово. На цьому інтернет-ресурсі підозрювані збували багато різновидів психотропних речовин і наркотичних засобів у будь-якій кількості на замовлення користувачів, при цьому надавали детальну інструкцію щодо їх вживання", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що організатора угруповання і двох його співучасників затримали ще на початку року. За клопотанням сторони обвинувачення їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування здійснено чотири оперативні закупівлі психотропних речовин і наркотичних засобів, зокрема один збут психотропної речовини - в особливо великому розмірі.

"Під час обшуків, проведених у членів злочинного угруповання, виявлено три об'єкти, де зберігалися заборонені для обігу речовини, й вилучено мобільні телефони, ноутбуки та планшети зі встановленими на них інтернет-ресурсами, за допомогою яких здійснювався збут, наркотичні засоби та психотропні речовини, частково розфасовані й підготовлені до збуту, засоби зважування і фасування, грошові кошти й інші предмети злочинної діяльності", - наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що, за матеріалами слідства, підозрювані щомісячно збували заборонених речовин на суму близько 400 тис. грн.