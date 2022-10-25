Більшість Рівного без світла через аварію на підстанції – голова обладміністрації

Наразі енергопостачання відсутнє у більшій частині м. Рівного, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Третяк.

"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням. Енергетики працюють над вирішенням проблеми", - написав Третяк у телеграмі у вівторок.

З огляду на це він попросив жителів міста поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і максимально зменшити споживання електрики.