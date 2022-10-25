Події

15:10 25.10.2022

Більшість Рівного без світла через аварію на підстанції – голова обладміністрації

1 хв читати
Більшість Рівного без світла через аварію на підстанції – голова обладміністрації

Наразі енергопостачання відсутнє у більшій частині м. Рівного, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Третяк.

"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням. Енергетики працюють над вирішенням проблеми", - написав Третяк у телеграмі у вівторок.

З огляду на це він попросив жителів міста поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і максимально зменшити споживання електрики.

 

Теги: #енергопостачання #рівне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 24.10.2022
СБУ затримала пособника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному

СБУ затримала пособника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному

14:50 22.10.2022
У Хмельницькій області внаслідок ракетних ударів відключено від електропостачання 672 000 абонентів – К. Тимошенко

У Хмельницькій області внаслідок ракетних ударів відключено від електропостачання 672 000 абонентів – К. Тимошенко

13:34 22.10.2022
У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики - голова ОВА

У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики - голова ОВА

13:11 22.10.2022
Ворог знову атакував Волинь, повторний "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури - голова ОВА

Ворог знову атакував Волинь, повторний "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури - голова ОВА

12:46 22.10.2022
У Миколаєві енергетики працюють над відновленням електропостачання - мер

У Миколаєві енергетики працюють над відновленням електропостачання - мер

12:39 22.10.2022
На Харківщині частково знеструмлено 8 громад

На Харківщині частково знеструмлено 8 громад

12:37 22.10.2022
Майже в половині областей України запроваджуються обмеження електропостачання через масштабні атаки РФ на енергетику в суботу – "Укренерго"

Майже в половині областей України запроваджуються обмеження електропостачання через масштабні атаки РФ на енергетику в суботу – "Укренерго"

12:35 22.10.2022
У Рівненському районі не працюють сирени тривоги - голова ОВА

У Рівненському районі не працюють сирени тривоги - голова ОВА

11:41 22.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

11:40 22.10.2022
У Луцьку всі котельні міста тимчасово припинили роботу – "Луцьктепло"

У Луцьку всі котельні міста тимчасово припинили роботу – "Луцьктепло"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повернення українського прапора до Криму означатиме прихід туди Європейського Союзу – Зеленський

Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових та 21 танк, збито літак і 3 вертольоти – Генштаб ЗСУ

Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

У результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, троє – поранені

В Україну прибув президент Німеччини

ОСТАННЄ

Проблем із забезпеченням українських військових зимовим одягом немає - нардеп Веніславський

Конфіскація коштів РФ – безпрецедентне завдання, але ми на початку шляху – президентка ЄК та канцлер Німеччини

Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії

За жовтень із небезпечних регіонів окупованих та деокупованих територій евакуювались майже 18 тис. українців - Мінреінтеграції

Комплекс IRIS-T збиває дев'ять із десяти ракет - Шмигаль

Деокупацію та деколонізацію Криму треба здійснювати одночасно - Чубаров

Київська система моніторингу якості повітря інтегрувалася у сервіс IQAir

Правоохоронці Києва передали АРМА майно російських та білоруських підприємств на понад 844 млн грн

У рамках справи про колабораціонізм заарештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника

Штайнмаєр готовий із Зеленським узяти на себе шефство над партнерською мережею українських та німецьких міст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА