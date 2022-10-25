Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

Вночі у селі Світлодолинське Мелітопольського району було чути близько 7 потужних вибухів, повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували близько 7 потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!", - написав Федоров у телеграм-каналі у вівторок.