Події

08:39 25.10.2022

Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

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Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

Вночі у селі Світлодолинське Мелітопольського району було чути близько 7 потужних вибухів, повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували близько 7 потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!", - написав Федоров у телеграм-каналі у вівторок.

 

 

 

Теги: #мелітополь #вибухи

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