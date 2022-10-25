У результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, троє – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 7 людей, ще 3 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 24 жовтня стало відомо про 7 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Дробишевому та 1 у Ставках. Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у вівторок.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.