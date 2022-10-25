60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

Спільний координаційний центр (СКЦ) повідомив про очікування на приєднання до чорноморської зернової ініціативи 60 суден.

"Наразі 113 суден зареєстровано для проведення інспекції СКЦ, а ще 60 очікують на приєднання до Чорноморської зернової ініціативи у територіальних водах Туреччини", - йдеться у повідомленні СКЦ.

За інформацією центру, на 97 суден, які чекають на вихід з портів України, вже завантажено понад 2 млн тонн продовольства.

У СКЦ повідомили, що 24 жовтня українські порти залишили чотири суховантажні машини. Отримавши дозвіл від центру, вони перевозять 159 662 тонни продовольства.

Cудно Flag Lama (34 430 тонн соняшникового шроту та 30 673 тонни кукурудзи) прямує до Китаю, судно C Faith (56 789 тонн пшениці) - до В'єтнаму. Суховантаж BSL Calypso доставить до Італії та Іспанії 23,5 тис. тонн кукурудзи, суховантаж MBC Daisy - 14 270 тонн пшениці до Алжиру.

У СКЦ уточнили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене до інших країн".

"Станом на 24 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 8 673 198 тонн. Загалом і дотепер було дозволено рух 772 суден - 389 на прибуття в українські порти та 383 - на вихід із них", - йдеться у повідомленні СКЦ.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.