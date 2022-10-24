Події

21:58 24.10.2022

У понеділок окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади

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У понеділок окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади

У понеділок російські окупанти 7 разів обстріляли Середино-Будську, Шалигінську, Юнаківську та Великописарівську громади, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Середино-Будська громада: ворог о 10:30 обстріляв один із населених пунктів з мінометів (7 "приходів")", - написав Живицький у телеграм-каналі у понеділок увечері.

З 11.00 окупанти обстрілювали з артилерії прикордонний населений пункт у Шалигінській громаді. Було зафіксовано 10 вибухів. Після обіду ворог вистрілив із артилерії ще 16 разів у той же населений пункт.

Після 12.00 ворог обстріляв з мінометів околиці населених пунктів Великописарівської громади. Було зафіксовано 8 "прильотів". О 17:00 окупанти скинули вибухівку з БПЛА. Після 19.00 громади знову було обстріляно з мінометів, зафіксовано 3 "приходи".

У Юнаківській громаді ворог обстріляв околиці прикордонного села, застосувавши стрілецьку зброю. Було зафіксовано 10 автоматних черг.

"На щастя, у всіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумськаобласть

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