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20:32 24.10.2022

Генсек НАТО обговорив із міністрами оборони США та Великої Британії російські заяви про "брудну бомбу": Союзники НАТО відкидають ці обвинувачення

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Генсек НАТО обговорив із міністрами оборони США та Великої Британії російські заяви про "брудну бомбу": Союзники НАТО відкидають ці обвинувачення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із головами оборонних відомств США Остіном Ллойдом та Великої Британії Беном Воллесом обвинувачення РФ на адресу України про "брудну бомбу".

"Поговорив із державним секретарем США та міністром оборони Великої Британії Воллесом про хибне твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території. Союзники НАТО відкидають це звинувачення. Росія не повинна використовувати його як привід для ескалації. Ми залишаємось непохитними у нашій підтримці України", - заявив Столтенберг.

"Поговорив із Ллойдом Остіном і Беном Воллесом про хибне твердження РФ про те, що Україна готується використовувати брудну бомбу на своїй території. Союзники НАТО відкидають це звинувачення. РФ не повинна використовувати його як привід для ескалації. Ми залишаємось непохитними в нашій підтримці України", - написав генсек НАТО у твіттері.

 

 

 

Теги: #сша #нато #переговори

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