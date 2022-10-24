Суд узяв Богуслаєва під варту

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту корпорації "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

"Протягом наступних 60 днів, доки слідчі СБУ проводитимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора", - повідомляється у Телеграм-каналі Служби безпеки України у понеділок увечері.

У спецслужбі розповіли, що окрім президента "Мотор Січі" аналогічний запобіжний захід обрано для керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Раніше обом фігурантам було повідомлено про підозру за ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ст.111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування продовжується. СБУ проводить комплексні заходи щодо встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Раніше СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента "Мотор Січі", які б підтверджували його співпрацю з ворогом. "Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадова особа, яка раніше неодноразово обиралася народним депутатом від Партії Регіонів, продовжувала постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, співробітники СБУ затримали Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ "Мотор Січ". Підозрюваним оголосили про підозру за ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ст.111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

У СБУ зазначили, що затримання відбулося в рамках кримінального провадження з незаконного постачання з боку "Мотор-Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації. "Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора Отриману продукцію окупанти використали для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу Мі-8АМТШ-ВН "Сапсон", КО-52 "Алігатор", Мі-28Н", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

В'ячеслав Богуслаєв, президент АТ "Мотор Січ" - одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайської компанії Skyrizon, замороженої судом, був найбільшим акціонером підприємства.

Народився 1938 року, 1966 року закінчив Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю "Авіаційні двигуни", з 1973 року – директор Волочиського машинобудівного заводу, з 1988 року – генеральний директор Запорізького ВО "Моторобудівник".

Богуслаєв очолив "Мотор Січ" у 1991 році. З 1994 року - голова правління та гендиректор ВАТ "Мотор Січ".

З 2006 року народний депутат України 5-8 скликань, а з 2019 року президент АТ "Мотор Січ" і генеральний конструктор зі створення та модернізації вертолітної техніки.