Через ворожий обстріл Вовчанська пошкоджено магістральний газопровід, відновити його до зими не вдасться

У прикордонному Вовчанську Харківської області склалася складна ситуація з опаленням, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Там ситуація складна. Вчора був обстріл, пошкоджено магістральний газопровід. Зараз там газопостачання припинено. Відновити його до зими не вдасться, оскільки цей магістральний газопровід йшов транзитом через територію РФ", - сказав Синєгубов в ефірі телеканалу Рада.

За його словами, у зв'язку з цим у Вовчанську планується організовано евакуювати частину населення та вирішувати проблему опалення приватного сектору дровами та іншими альтернативними (не пов'язаними із газопостачанням) способами.

Говорячи про відновлення інфраструктури на деокупованих територіях, Синєгубов повідомив, що відновлено електропостачання майже 75% та газопостачання понад 25% населення звільнених територій Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.