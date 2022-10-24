Rozetka зафіксувала у жовтні зростання попиту на буржуйки на 76%

Попит на буржуйки в жовтні збільшився на 76% порівняно з попередніми місяцями, повідомила пресслужба онлайн-ритейлера Rozetka.

"За останні два тижні ми спостерігаємо різке збільшення попиту на товари, необхідні у разі енергетичної кризи. Українці вже готуються до холодної зими з потенційними відключеннями опалення та електрики. Про це свідчить зростання попиту на буржуйки на 76% порівняно з попередніми місяцями", – наведено слова директора з маркетингу Rozetka Євгена Образка у повідомленні.

За його словами, зріс попит і на павербенки – учетверо, на свічки та газові пальники – утричі. Крім того, українці стали в 2,5 раза частіше купувати електрогенератори та ліхтарі, удвічі частіше – зарядні пристрої та газові балони.

Rozetka також створила в інтернет магазині окремий розділ для товарів, які можуть стати корисними під час відключення електроенергії.

Rozetka заснована у 2005 році у Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. У наступні роки компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс. На кінець вересня працюють 254 точки видачі онлайн-ритейлера у 73 населених пунктах України.