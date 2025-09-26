Інтерфакс-Україна
Події
20:58 26.09.2025

На прифронтових територіях почалися виплати грошової допомоги для підготовки до зими – Верещук

1 хв читати

Під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук відбулася чергова робоча сесія Платформи з гуманітарного реагування.

"На порядку денному – зимові виплати, тобто грошова допомога для підготовки до холодного сезону на прифронтових територіях. Виплати вже почалися", - повідомила Верещук в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що ЮНІСЕФ надав допомогу на понад $10 млн, а Міжнародний Комітет Червоного Хреста – майже $5 млн.

"Ці дві організації повністю закрили свої зобов’язання в зоні 10 км від лінії фронту. Загалом це близько 32 тис. домогосподарств або орієнтовно 90 тис. людей, які вже отримали фінансову підтримку, щоб підготуватися до зими", - наголосила Верещук.

Вона додала, що . УВКБ ООН та інші оператори теж починають виплати найближчим часом, як у смузі 10 км від лінії фронту, так і поза нею на прифронтових територіях.

 

Теги: #виплати #зима

