Події

16:55 24.10.2022

Сергій Попко змінив Жирнова на посаді голови Київської військової адміністрації

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Сергій Попко змінив Жирнова на посаді голови Київської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді він замінив Миколу Жирнова.

Відповідний указ №733/2022 оприлюднено на сайті глави Української держави в понеділок.

Зеленський переконаний, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони та безпеки столиці.

Попко народився 1961 року в Києві. 1982 року закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах. Також проходив службу в Іраку. У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Як повідомлялося, Жирнова було призначено головою Київської військової адміністрації згідно з указом Зеленського 1 березня.

Теги: #кмда

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