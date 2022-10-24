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10:16 24.10.2022

Міністр оборони РФ Шойгу намагався уповільнити військову допомогу Заходу Україні, розпалюючи страх міністрів оборони країн - членів НАТО перед "брудною бомбою", – ISW

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Міністр оборони РФ Шойгу намагався уповільнити військову допомогу Заходу Україні, розпалюючи страх міністрів оборони країн - членів НАТО перед "брудною бомбою", – ISW

Глава оборонного відомства РФ Сергій Шойгу намагався уповільнити або призупинити військову допомогу Заходу Україні, а також послабити НАТО, розпалюючи страх міністрів оборони деяких країн-членів альянсу перед т.зв. брудною бомбою, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Шойгу окремо зателефонував своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії та США 23 жовтня, заявивши, що Україна готується вчинити атаку під чужим прапором з використанням "брудної бомби" (звичайна вибухівка з радіоактивною речовиною, яка не є ядерною зброєю), щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового знищення. Російські державні ЗМІ посилили це неправдиве і безглузде твердження", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що представники США, Великої Британії та України категорично відкинули та засудили неправдиві твердження Шойгу, а міністр оборони США Ллойд Остін зателефонував своєму британському колезі Бену Воллесу після розмови з Шойгу.

При цьому в інституті переконані, що Кремль навряд чи готує атаку "брудною бомбою" під чужим прапором, а заяви Шойгу продовжують давню російську інформаційну кампанію.

"Кремль неодноразово заявляв, що західні держави допоможуть Україні провести атаку під чужим прапором із застосуванням зброї масового знищення, починаючи з ранніх етапів її вторгнення в Україну в лютому", - наголошують експерти.

Вони уточнюють, що заяви Шойгу, ймовірно, також не означають підготовки Росії до застосування нестратегічної ядерної зброї в Україні.

"Заклики Шойгу та посилення неправдивих погроз "брудними бомбами" в російських державних ЗМІ, найімовірніше, спрямовані на те, щоб залякати західні держави, щоб вони скоротили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з постійними воєнними невдачами та ймовірною втратою правобережного Херсона до кінця року", - зазначають в ISW.

Щодо ситуації на полі бою, то аналітики повідомляють про контрнаступальні дії української армії на Сватове та Кремінну. Також, за інформацією інституту, ЗСУ атакували позиції російських окупантів в Херсонській та в західній частині Донецької області. Тривають бої в районі Сіверська, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

У Херсоні окупанти відключили інтернет для того, щоб "обмежити місцеві повідомлення про евакуацію росіян на східний берег Дніпра".

"Російські ЗМІ продовжували ставити умови, щоб звинуватити Україну в руйнуванні Каховської ГЕС, яку російські війська, ймовірно, знищать, щоб уповільнити просування українських військ", - додали в інституті.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-23

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Теги: #війна #isw

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