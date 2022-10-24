Події

08:17 24.10.2022

Київ запрошує ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії – Резніков

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Київ запрошує ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив моніторингові місії ООН і МАГАТЕ в Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії.

"Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про "брудну бомбу" нам огидна. Ми запрошуємо моніторингові місії ООН та МАГАТЕ в гості в Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж росії. Вимагаємо дотримання пункту 4 Будапештського меморандуму", - написав він у твіттері в ніч на понеділок.

 

 

 

Теги: #оон #росія #магате #ядерна_зброя

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