Події

15:56 23.10.2022

У Нікополі від російських обстрілів постраждали 6 мирних жителів, у Миколаївській області збито 14 дронів

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У Нікополі від російських обстрілів постраждали 6 мирних жителів, у Миколаївській області збито 14 дронів

Шестеро жителів Нікополя Дніпропетровської області дістали поранень унаслідок обстрілу міста російськими окупантами з реактивних систем залпового вогню "Ураган" уранці в неділю, повідомляється в зведенні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Поранено шість мирних жителів міста. Понівечені житлові будинки, дитячий садок і кілька приватних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Уночі окупанти обстрілювали з "Ураганів" та артилерійських систем калібру 152 мм Марганецьку об'єднану територіальну громаду Нікопольського району. "Люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться у зведенні.

Також у ніч на неділю окупанти атакували південь України ударними дронами "Шахід-136". 14 з них були збиті в небі над Миколаївською областю і ще один над Нікопольським районом Дніпропетровської області. Водночас три ворожих дрони пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Миколаївському районі.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря розташовані три носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом 24 "калібру". Сукупна чисельність Корабельного угруповання ворога в Чорному морі становить 10 кораблів і катерів, зокрема 2 великих десантних кораблі. Всі вони продовжують маневрувати вздовж південного узбережжя Криму", - повідомляється зведенні.

Теги: #обстріли #південь

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