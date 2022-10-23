В Енергодарі був "приліт" до місцевого готелю, будівля пошкоджена

В Енергодарі Запорізької області був "приліт" до місцевого готелю, будівля пошкоджена, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель "Аліса" і пошкодження закладу", - написав він у телеграм-каналі вранці в неділю.

Орлов зазначив, що поки що невідомо, чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу.

"Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти", - додав він.