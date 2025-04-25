У полоні РФ перебуває щонайменше 30 працівників окупованої ЗАЕС та жителів Енергодара – "Енергоатом"

На сьогодні у незаконному ув’язненні РФ перебуває щонайменше 30 осіб – працівників окупованої Запорізької АЕС та жителів міста-супутника станції Енергодар, повідомила НАЕК "Енергоатом".

Як зазначено в повідомленні в телеграм, про це йшлося на третій зустрічі робочої групи з координації зусиль з підтримки жителів Енергодара та працівників ЗАЕС, які перебувають у незаконному ув’язненні або зникли безвісти внаслідок збройної агресії РФ. Згідно з ним, у зустрічі взяли участь правозахисна організація Truth Hounds, "Енергоатом", Центр громадянських свобод, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, а також місцева влада міста.

"Під час зустрічі учасники обговорили оновлення списків ув’язнених енергодарців, зокрема працівників ЗАЕС, надання правової допомоги родинам, які втратили зв’язок зі своїми близькими, а також підготовку звернень до міжнародних інституцій", – вказує "Енергоатом".

За словами головного консультанта керівника "Енергоатома" Вячеслава Губи, НАЕК щодня працює над тим, щоб запорізькі атомники, які опинилися в полоні, та їхні сім’ї не залишилися сам на сам з трагедією. З цією метою в компанії запроваджено програму підтримки родин незаконно утримуваних працівників, в рамках якої їм щомісяця перераховується матеріальна допомога.

Керівник "Енергоатома" Петро Котін наголосив на необхідності обʼєднання зусиль атомної спільноти та широкого кола партнерів, небайдужих до долі полонених та їхніх родин.