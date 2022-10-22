Події

16:53 22.10.2022

Ударами по українській інфраструктурі Кремль намагається спровокувати нову хвилю біженців до Європи – Подоляк

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Ударами по українській інфраструктурі Кремль намагається спровокувати нову хвилю біженців до Європи – Подоляк

Російське керівництво, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України, намагається створити гуманітарну катастрофу і спровокувати нову хвилю біженців до країн Європи, впевнений радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ударами по українській критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях. Єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – швидка передача ППО й ракет до неї", - написав Подоляк у Twitter в суботу.

 

Теги: #біженці #подоляк

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