У Голлівуді відбудеться благодійний фестиваль українських короткометражних фільмів Ukraine Film Fest - Держкіно

У Голлівуді відбудеться благодійний фестиваль українських короткометражних фільмів UkraineFilmFest, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Захід відбудеться 20 листопада за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи UNITED24. Фестиваль українських короткометражних фільмів та збір коштів через українську платформу на допомогу організовує EnoughTea Foundation. Захід відбудеться в NeueHouse Hollywood в Каліфорнії", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначається, що мета заходу — закликати світову кіноспільноту підтримати Україну та напряму донатити через фандрейзингову платформу UNITED24.

Згідно з повідомленням, кінопокази та благодійні вечори також відбудуться 26 листопада в Лондоні (Picturehouse Central) і Києві (Unit.City).