Події

13:34 22.10.2022

У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики - голова ОВА

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У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики - голова ОВА

У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики у зв'язку з ранковими атаками росіян, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У нашій області почалися аварійні відключення електрики. Енергосистема країни не витримує навантаження після ранкових ударів росіян. Тотальна економія! Це необхідність. Вона має стати правилом нашого життя. Для кожної сім'ї, кожного підприємства, кожного міста і села. Вимикайте все, що можливо. Максимально економте, щоб мати електрику завтра",-написав він у Telegram-каналі.

Теги: #енергопостачання #дніпропетровська_область

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