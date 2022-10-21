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21:51 21.10.2022

Лідери країн ЄС обіцяють забезпечити стабільність роботи важливої інфраструктури

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Лідери країн ЄС обіцяють забезпечити стабільність роботи важливої інфраструктури

Лідери країн Євросоюзу на саміті погодилися з необхідністю вжити заходів для забезпечення сталості роботи найважливіших об'єктів інфраструктури, йдеться у їхній спільній заяві.

"Єврорада закликає країни-члени вжити термінових та ефективних заходів і співпрацювати одна з одною, Єврокомісією та іншими сторонами, що мають до цього відношення, щоб посилити стійкість роботи надзвичайно важливої інфраструктури", - йдеться в заяві.

У ньому також наголошується, що лідери на саміті засудили "акти диверсії проти ключових об'єктів інфраструктури, таких як, наприклад, трубопроводи "Північний потік". У заяві йдеться, що Євросоюз дасть "єдину та рішучу" відповідь на такі дії.

У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік 2" на південний схід від о. Борнгольм. Витоки газу були також зафіксовані з обох ниток "Північного потоку 1" на північний схід від о. Борнгольм.

 

 

Теги: #єс #саміт #інфраструктура

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