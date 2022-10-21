Події

21:26 21.10.2022

Борис Джонсон готовий знову боротися за посаду британського прем'єра

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Борис Джонсон готовий знову боротися за посаду британського прем'єра

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готовий взяти участь у виборах глави Консервативної партії і, відповідно, наступного глави уряду, заради цього він перервав відпочинок на морі, повідомляє Sky News із посиланням на його соратника.

Член парламенту від Консервативної партії Джеймс Даддрідж розповів телеканалу, що Джонсон планує взяти участь у перегонах за лідерство.

"Я зроблю це", - процитував політик слова Джонсона. Він додав, що зараз колишній прем'єр-міністр повертається із відпустки на Карибських островах.

Для участі у виборах Джонсону необхідно набрати 100 номінацій від депутатів-консерваторів до 14:00 (16:00 за київським часом) понеділка. Наразі його відкрито підтримали 43 особи. Колишній глава Мінфіну Ріші Сунак набрав уже 74 номінації, а лідер палати громад Пенні Мордонт – єдина, хто офіційно заявив про плани брати участь у виборах – 18 номінацій.

У четвер прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила про свій відхід у відставку. Трас очолювала уряд 45 днів – найкоротший термін за всю історію британських кабінетів.

 

 

Теги: #план #британія #джонсон

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