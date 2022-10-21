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21:09 21.10.2022

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

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Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача за участю найвищого військового та політичного керівництва країни, повідомляє пресслужба глави держави.

"Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця зосередження сил і засобів противника та його ймовірні дії в найближчий період. Були скоординовані подальші кроки щодо захисту українських територій", - зазначається у повідомленні.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах щодо організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об'єктів.

Також було обговорено питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів протиповітряної оборони з урахуванням потреб сил оборони.

Крім того, на засіданні було розглянуто питання забезпечення армії боєприпасами та їхнього розподілу за угрупованнями військ.

Зазначається, що у засіданні брали участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки командувач військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання ставки приєдналися прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і керівники силових відомств та правоохоронних органів.

 

 

Теги: #ставка #засідання #головнокомандувач

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