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18:40 21.10.2022

Засуджено до тюремних термінів трьох людей, які побили до смерті учасника АТО у 2015 році в Києві, - прокуратура

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Засуджено до тюремних термінів трьох людей, які побили до смерті учасника АТО у 2015 році в Києві, - прокуратура

Громадянина РФ та громадянина Вірменії засуджено до 15 років позбавлення волі, громадянина України - до 8 років позбавлення волі за побиття до смерті учасника АТО біля станції метро "Гідропарк" у Києві в 2015 році, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора судом визнано винними трьох осіб у розбої, незаконному поводженні зі зброєю, умисному тяжкому та умисному легкому тілесних ушкодженнях (ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, громадянина РФ та громадянина Вірменії засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, громадянина України - до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також судом на користь потерпілих із обвинувачених стягнуто моральну та майнову шкоду у сумі понад 30 млн грн.

"У суді прокурори довели, що засуджені, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, восени 2015 року неподалік станції київського метрополітену "Гідропарк" вчинили розбійний напад на чотирьох учасників АТО. Вони спричинили їм тілесні ушкодження, від яких один із потерпілих згодом помер. А в подальшому заволоділи їхнім майном", - наголошується у повідомленні.

Крім того, двоє із засуджених напередодні, у парку відпочинку "Гідропарк", здійснили ще один розбійний напад на двох потерпілих, заволодівши їхнім майном.

Також, за інформацією Офісу генпрокурора, прокурори довели, що засуджені носили та зберігали боєприпаси та вибухові речовини без передбаченого законом дозволу.

 

Теги: #суд #прокуратура

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