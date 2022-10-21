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18:10 21.10.2022

У Новому Бурлуку ексгумовано тіло 10-річної дівчинки, яка загинула внаслідок ворожих обстрілів, - прокуратура

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У Новому Бурлуку Харківської області прокурори облпрокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами ексгумували тіло 10-річної дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілів ЗС РФ.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, за даними слідства, 25 лютого, під час обстрілу Нового Бурлука російськими військами було поранено 58-річну жінку та її 10-річну внучку.

"Дівчинку було поранено в грудну клітку. Її бабуся і дідусь, намагаючись врятувати життя онуки, на автомобілі повезли дитину в лікарню, розташовану в Чугуєві. Однак російські вбивці не дали цього зробити - дорогою до медзакладу машина потрапила під повторний обстріл ЗС РФ. Дівчинку було поранено в голову, вона загинула", - йдеться в повідомленні.

Дитину поховали спочатку на території приватного будинку, а потім перепоховали на цвинтарі у Новому Бурлуку.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним вбивством).

Тіло дівчинки направлене на проведення судово-медичної експертизи.

Теги: #прокуратура #діти #військові_злочини

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