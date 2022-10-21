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14:34 21.10.2022

СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва

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СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва

Співробітники Служби безпеки України знешкодили російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва, зрадника затримали під час наради у мера, повідомляє СБУ.

"Одним із завдань зрадника було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ. Ним виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді", - йдеться в повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією СБУ, зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції та обласної прокуратури. Також, як зазначають у СБУ, він передавав окупантам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ.

"Ще одним його завданням було "інформувати" агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювали під час нарад у міськраді. Чиновник намагався залучити до розвідувальної діяльності ще чотирьох осіб із прокремлівськими поглядами", - наголошується в повідомленні.

СБУ також встановила особу представника спецслужб РФ, який координував їхню діяльність з території тимчасово окупованого Херсона.

 

Теги: #сбу #агенти_рф

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