СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет у війні РФ проти України, повідомляє СБУ.

"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в РФ іранських дронів Shahed-136 та Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar", - ідеться у повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні наголошується: "За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України".

За інформацією української спецслужби, метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

"Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також відповідати за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він убиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби РФ замаскувати "Шахеди" під "Герані", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема й за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх", - зазначив глава СБУ Василь Малюк.

У повідомленні СБУ уточнюється, що провадження відкрито за ч.1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (допомога державі-агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.