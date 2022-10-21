Події

12:10 21.10.2022

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

2 хв читати
СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет у війні РФ проти України, повідомляє СБУ.

"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в РФ іранських дронів Shahed-136 та Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar", - ідеться у повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні наголошується: "За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України".

За інформацією української спецслужби, метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

"Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також відповідати за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він убиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби РФ замаскувати "Шахеди" під "Герані", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема й за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх", - зазначив глава СБУ Василь Малюк.

У повідомленні СБУ уточнюється, що провадження відкрито за ч.1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (допомога державі-агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

 

Теги: #сбу #війна #іран

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 21.10.2022
РФ має бути притягнута до відповідальності за геноцид українців - глава МЗС

РФ має бути притягнута до відповідальності за геноцид українців - глава МЗС

13:18 21.10.2022
МЗС Ірану закликало своїх громадян залишити Україну

МЗС Ірану закликало своїх громадян залишити Україну

10:57 21.10.2022
Окупанти знову обстрілюють Харків, попередньо, без постраждалих – мер

Окупанти знову обстрілюють Харків, попередньо, без постраждалих – мер

10:12 21.10.2022
В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні

В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні

10:07 21.10.2022
РФ створює умови для відходу з правобережної частини Херсонщини і готує атаку на Каховську ГЕС - ISW

РФ створює умови для відходу з правобережної частини Херсонщини і готує атаку на Каховську ГЕС - ISW

09:32 21.10.2022
Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 6 - Синєгубов

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 6 - Синєгубов

09:22 21.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

09:09 21.10.2022
Кількість дітей, загиблих унаслідок агресії РФ в Україні, зросла до 429, 817 – поранені – Офіс генпрокурора

Кількість дітей, загиблих унаслідок агресії РФ в Україні, зросла до 429, 817 – поранені – Офіс генпрокурора

20:08 20.10.2022
Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану

Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану

18:26 20.10.2022
Зеленський сподівається, що Швейцарія підтримає кроки України щодо Ірану, який постачає безпілотники Росії

Зеленський сподівається, що Швейцарія підтримає кроки України щодо Ірану, який постачає безпілотники Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

Ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300, троє поранених – ОВА

В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні

Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

РФ атакує ракетами Запоріжжя

ОСТАННЄ

Прогноз погоди на вихідні 22–23 жовтня: все ще золота осінь

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

До 5 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілів у Запоріжжі - міськрада

У Бахмуті вночі обстріляли приватний сектор, 2 мирних жителів загинуло, поблизу Лиману 1 загиблий – голова Донецької обладміністрації

Костін: Притягнення до відповідальності країни-агресора має базуватися на розслідуванні найжорстокіших випадків та направленні їх до МКС

Держспецзв'язку стала уповноваженим органом з питань захисту критичної інфраструктури

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

На Київщині з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення електроенергії – голова обладміністрації

Ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300, троє поранених – ОВА

На Івано-Франківщині військові проводять навчальні стрільби, може бути чути звуки вибухів - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА