Події

09:09 21.10.2022

Кількість дітей, загиблих унаслідок агресії РФ в Україні, зросла до 429, 817 – поранені – Офіс генпрокурора

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Кількість дітей, загиблих унаслідок агресії РФ в Україні, зросла до 429, 817 – поранені – Офіс генпрокурора

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 428 дітей, понад 815 дістали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 21 жовтня 2022 року більше ніж 1246 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 429 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 417, Харківській – 259, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом 15 березня с. Липці на Харківщині загинув 5-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти, 326 із них зруйновано повністю.

 

Теги: #діти #війна #загибель

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