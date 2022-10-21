Кулеба обговорив із Лапідом запит України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом надання Україні систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони.

"Я розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом і повідомив йому про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, заподіяні російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми докладно обговорили запит України до Ізраїлю про надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони", - написав Кулеба у своєму акаунті у твіттері в четвер увечері.

Як повідомлялося, 10 жовтня Лапід рішуче засудив напади РФ на мирне населення у Києві та інших містах України.