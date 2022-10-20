У звільнених районах Харківської області знайдено 22 катівні окупантів

Правоохоронці встановили 22 місця на деокупованих територіях Харківської області завдяки свідченням свідків і потерпілих, де загарбники влаштовували тортури, повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

"Встановлено 22 місця тортур. Ми встановлюємо за свідченнями свідків чи потерпілих людей, які через них пройшли", - сказав Тимошко на брифінгу у четвер.

Він уточнив, що катівні зокрема, знайдені у Вовчанську (2), Куп'янську (4), Шевченковому (2), Ізюмі (4), Козачій Лопані (3), Липцях, Великому Бурлуку, Пісках-Радьковських, Боровій.

За словами Тимошка, наразі назвати загальну кількість людей, які пройшли через ці тортури, не можна, оскільки частина людей зараз перебувають у РФ. Начальник главку також повідомив, що поліція має інформацію про те, що окупанти також вивозили людей на територію РФ, катували їх там, а потім повертали в Україну.

"У них є місце в Шебекіному (Бєлгородська область - ІФ), де знаходяться наші військові та поліцейські полонені. Там вони (окупанти - ІФ) також катували людей... Кілька днів тому ми вилучили тіло двох закатованих військовослужбовців. Їх ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку у бік Бєлгорода, а повернули назад тіла. Тобто, швидше за все, мали місце тортури на території РФ. Є свідчення людей, які кажуть, що також тіла вивозили до РФ", - сказав Тимошко.

Він повідомив, що частина поліцейських, які залишалися на окупованих територіях, також пройшли через тортури. "У нас є працівники, які є потерпілими, яких катували, тримали у ямах тощо", - сказав Тимошко.

Він також зазначив, що нині Державне бюро розслідувань оголосило про підозру 22 поліцейським, які перейшли на бік окупантів (як співробітників облуправління Нацполіції, так і інших поліцейських підрозділів, які до нього не входять). "Тих, кого ще ми підозрюємо у можливій співпраці з ворогом, - лише 65 осіб, включно з цими 22", - сказав Тимошко.

Крім того, за його словами, з поліції звільнено 111 осіб, які, скориставшись дозволом вивезти сім'ї в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, не повернулися на службу. Начальник облполіції запевнив також, що не допустить поновлення цих людей через суд. "Я не зможу своїм співробітникам дивитися в очі, якщо ці люди, які не вийшли на роботу, відновляться. Ми контролюємо, наші юристи ходять на судові засідання. Зараз ці 111 осіб, уже минуло трохи часу, хочуть відновитися, отримати зарплату за цей період. Для мене принципове питання, щоб ці люди ніколи не працювали в органах поліції", – сказав Тимошко.

У свою чергу начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв повідомив, що за час окупації через тортури пройшли 15 його співробітників. "Загалом 15 людей у нас побували в катівнях: 8 співробітників Балаклійської пожежно-рятувальної частини №42, 3 - у Козачій Лопані та 4 - у Вовчанську. Іншим співробітникам теж були погрози, постійно залякували, перевіряли", - розповів він.