ВАКС заарештував екснардепа Микитася з альтернативою застави у 260 млн грн за пропозицію хабара в EUR22 млн меру Дніпра

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього народного депутата України Максима Микитася у зв'язку з підозрою у пропозиції хабара у сумі EUR22 млн міському голові Дніпра Борису Філатову за можливість будувати метро у цьому місті.

"Вищий антикорупційний суд виніс рішення про утримання під вартою колишнього народного обранця Максима Микитася до 16 грудня з альтернативою застави 260 млн грн", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у четвер.

Як повідомлялося, Микитась був затриманий 18 жовтня за підозрою у пропозиції хабара у сумі EUR22 млн міському голові Дніпра. "18 жовтня 2022 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективами НАБУ затримано народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - поінформували раніше у САП.