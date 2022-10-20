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19:17 20.10.2022

ВАКС заарештував екснардепа Микитася з альтернативою застави у 260 млн грн за пропозицію хабара в EUR22 млн меру Дніпра

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ВАКС заарештував екснардепа Микитася з альтернативою застави у 260 млн грн за пропозицію хабара в EUR22 млн меру Дніпра

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього народного депутата України Максима Микитася у зв'язку з підозрою у пропозиції хабара у сумі EUR22 млн міському голові Дніпра Борису Філатову за можливість будувати метро у цьому місті.

"Вищий антикорупційний суд виніс рішення про утримання під вартою колишнього народного обранця Максима Микитася до 16 грудня з альтернативою застави 260 млн грн", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у четвер.

Як повідомлялося, Микитась був затриманий 18 жовтня за підозрою у пропозиції хабара у сумі EUR22 млн міському голові Дніпра. "18 жовтня 2022 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективами НАБУ затримано народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - поінформували раніше у САП.

 

 

Теги: #хабар #затримання #микитась

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