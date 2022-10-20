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19:11 20.10.2022

Швейцарія і далі співпрацюватиме з партнерами щодо санкцій проти РФ

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Швейцарія і далі співпрацюватиме з партнерами щодо санкцій проти РФ

Швейцарія продовжить і за потреби активізує співпрацю з міжнародними партнерами у запровадженні санкцій проти РФ, повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Федеральна рада вирішила приєднатися до санкцій і додаткових заходів ЄС. Швейцарія продовжить і за потреби активізує співпрацю з міжнародними партнерами у запровадженні санкцій проти Росії", - сказав Кассіс на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер.

Він поінформував, що Швейцарія надала додатково 80 млн франків на гуманітарну допомогу Україні.

"Від самого початку Швейцарія намагається надавати підтримку у різних сферах. Наша гуманітарна допомога призначена для задоволення невідкладних потреб. Було виділено додатково 80 млн франків і з державних бюджетів, і приватних, щоб підтримати Україну", - розповів Кассіс.

Він наголосив, що Швейцарія передала Україні 5,5 тис. тонн гуманітарного вантажу. Крім того, Швейцарія відправила в Україну понад 70 експертів, які допомагають на місцях, додав глава держави.

"З початку війни ми активно підтримуємо ініціативи щодо забезпечення судового переслідування воєнних злочинців. Водночас ми налаштовані допомагати постраждалим сім'ям зниклих безвісти", - заявив Кассіс.

За його словами, Швейцарія надала тимчасовий захист близько 65 тис. українців, які змогли знайти прихисток у цій країні, коли їхнє життя було під загрозою в Україні.

Кассіс повідомив, що перед зустріччю з президентом України відвідав передмістя Києва, зокрема дитячий садок для дітей з обмеженими можливостями, який було відбудовано завдяки підтримці Швейцарії, та українські сім'ї, чиї будинки допомогла відбудувати його країна.

"Те, що я бачив сьогодні вранці, - за межами розуміння. Незважаючи на драматичні картини, які доходять до нас, лише особисте відвідування дає нам уявлення про звірства та страждання населення", - зазначив він.

Теги: #рф #санкції #швейцарія

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