Зеленський розраховує на створення міжнародного механізму компенсацій Україні за агресію Росії

Президент України Володимир Зеленський розраховує на створення міжнародного механізму компенсації втрат України від агресії РФ.

"Ми працюємо над міжнародним механізмом, щоб було ухвалено резолюцію ООН про впровадження механізму компенсацій", - сказав він у четвер на брифінгу після переговорів із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

За його словами, "багато країн уже готові це робити". "Сподіваюся, до кінця року ми бачитимемо реальний механізм", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україна вже заморозила активи багатьох громадян РФ. "Ми обов'язково отримаємо (компенсацію - ІФ-У) до нашого бюджету. Інші країни - ми вдячні, що вони заморозили рахунки, навіть рахунки юридичних осіб", - сказав він.

За словами президента, це питання буде розглянуто 25 жовтня на конференції в Берліні.