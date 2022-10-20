МЗС працює з партнерами щодо подолання наслідків атак РФ на критичну інфраструктуру України - Кулеба

За дорученням президента України Володимира Зеленського, Міністерство закордонних справ України веде активну роботу з міжнародними партнерами для постачання в Україну енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Президент Зеленський поставив дипломатам доручення максимально мобілізувати міжнародних партнерів для подолання наслідків російського ракетного тероризму для нашої енергосистеми. Міністерство закордонних справ отримало список потреб МВС, Міненерго та інших органів влади і звернулося до партнерів. Ми вже отримали перші позитивні відповіді про готовність надати необхідне обладнання в найкоротші терміни", - сказав Кулеба, передає пресслужба МЗС України у четвер.

За словами міністра, Україна надіслала запити на відповідну допомогу через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

У міністерстві додали, що українські дипломати також звернулися до декількох десятків міжнародних і неурядових організацій та приватних компаній із запитом на постачання генераторів, їхніх комплектувальних та запчастин, а також обладнання для ГТС.

У МЗС України поінформували, що завдяки оперативній роботі дипломатів уже вдалося домовитися про перші постачання з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі. Перші із близько 600 одиниць обладнання надійдуть до України вже наступного тижня.

Наголошується, що стабільні постачання допоможуть забезпечити безперебійне функціонування українських домогосподарств, лікарень та шкіл під час ураження критичної енергетичної інфраструктури чи аварійних відключень електропостачання.

"Цілеспрямовані удари Росії по критичній енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, за які ми обов'язково притягнемо Росію до відповідальності. Російський ракетний терор не зламає ні Україну, ні наших партнерів. Наша солідарність стане лише сильнішою. Вже за перші дні роботи є підтвердження про постачання обладнання від партнерів", - підсумував міністр.