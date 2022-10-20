Події

13:14 20.10.2022

ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

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ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

Рада ЄС затвердила у четвер за письмовою процедурою санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні, повідомило у твіттері головування Чехії у Раді.

"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі" (Європейського Союзу)", - йдеться у повідомленні.

У твіттері чеського головування також наголошується, що "держави ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів".

Напередодні високопоставлений європейський чиновник заявив журналістам у Брюсселі, що санкції через постачання іранських безпілотників Росії буде ухвалено ще до саміту ЄС, що відкривається у четвер.

Відповідаючи на запитання, він стверджував, що ЄС має у своєму розпорядженні достатні докази.

Теги: #єс #санкції #іран

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