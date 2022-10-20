IKEA виділяє EUR1,7 млн на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні

IKEA у Південно-Східній Європі виділяє EUR1,7 млн на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні, повідомили у пресслужбі компанії.

За її даними, загалом допомогу отримали 35 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зазначена сума включає і фінансові пожертвування, і натуральну допомогу.

"Реальність постійно змінюється, спостерігаємо потребу у винятковій мобільності. Саме тому IKEA вирішила об'єднати зусилля з партнерськими організаціями, які наразі реалізують проєкти з негайної допомоги в Україні. Ми передали 145 тис. товарів, а також виділили додаткову фінансову допомогу, щоб облаштувати численні центри розміщення, дитячі ігрові зони та модульні будинки для українців, які шукають тимчасове житло", - наведено у пресрелізі слова заступника менеджера ринку "IKEA Україна" Ольги Ільчишиної.

Зокрема, у співпраці з Данським Червоним Хрестом, IKEA пожертвувала EUR1,5 млн центрам розміщення у всій Україні, які надають прихисток для 30 тис. внутрішньо переміщених осіб (переважно жінок/сімей з дітьми, людей похилого віку та людей з інвалідністю).

Крім того, було виділено EUR17 тис. центрам тимчасового розміщення та реабілітації Kolping у Чернівецькій, Вінницькій та Закарпатській областях. У них ВПО також можуть отримати психологічну підтримку, юридичні консультації та загальний соціальний захист.

IKEA підтримала ініціативу balbek bureau RE:UKRAINE Housing, а саме пожертвувала EUR31 тис. на облаштування модульних будинків у Бучанському районі (Київська обл.). Там ВПО можуть залишатися доти, доки не буде безпечно повертатися додому і їхні будинки не будуть реконструйовані.

Виділено EUR63 тис. Червоному Хресту України на продуктові набори, які роздано ВПО у Миколаєві та Полтаві.

Спільно з ініціативою Save the Children компанія надала продукти для українців у центрах розміщення для жінок та дітей у Чернівцях, Дніпрі та Вінниці на загальну суму EUR172 тис.

Як наголосили у компанії, з початку війни безпека її співробітників була і залишається головним пріоритетом. "Ми гарантували для них робочу стабільність, виплату зарплати для всіх (близько 400) співробітників, а також впровадили систему зв'язку, щоб постійно інформувати їх про робочу та загальну безпеку. IKEA також створила Фонд солідарності (Solidarity Fund) для забезпечення комфортного рівня життя та засобів існування сімей працівників компанії".

Загалом на глобальному рівні різні організації, пов'язані з IKEA, пожертвували загалом EUR30 млн.

Як повідомлялося, з 24 лютого виробничо-роздрібна торговельна група IKEA припинила роботу на території України. Це стосується не лише торговельних центрів, а й шести українських заводів.

Мережа IKEA у світі налічує понад 470 магазинів. Серед країн найбільша їх кількість розташована в Німеччині.