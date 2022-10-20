Події

12:43 20.10.2022

IKEA виділяє EUR1,7 млн на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні

2 хв читати
IKEA виділяє EUR1,7 млн на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні

IKEA у Південно-Східній Європі виділяє EUR1,7 млн на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні, повідомили у пресслужбі компанії.

За її даними, загалом допомогу отримали 35 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зазначена сума включає і фінансові пожертвування, і натуральну допомогу.

"Реальність постійно змінюється, спостерігаємо потребу у винятковій мобільності. Саме тому IKEA вирішила об'єднати зусилля з партнерськими організаціями, які наразі реалізують проєкти з негайної допомоги в Україні. Ми передали 145 тис. товарів, а також виділили додаткову фінансову допомогу, щоб облаштувати численні центри розміщення, дитячі ігрові зони та модульні будинки для українців, які шукають тимчасове житло", - наведено у пресрелізі слова заступника менеджера ринку "IKEA Україна" Ольги Ільчишиної.

Зокрема, у співпраці з Данським Червоним Хрестом, IKEA пожертвувала EUR1,5 млн центрам розміщення у всій Україні, які надають прихисток для 30 тис. внутрішньо переміщених осіб (переважно жінок/сімей з дітьми, людей похилого віку та людей з інвалідністю).

Крім того, було виділено EUR17 тис. центрам тимчасового розміщення та реабілітації Kolping у Чернівецькій, Вінницькій та Закарпатській областях. У них ВПО також можуть отримати психологічну підтримку, юридичні консультації та загальний соціальний захист.

IKEA підтримала ініціативу balbek bureau RE:UKRAINE Housing, а саме пожертвувала EUR31 тис. на облаштування модульних будинків у Бучанському районі (Київська обл.). Там ВПО можуть залишатися доти, доки не буде безпечно повертатися додому і їхні будинки не будуть реконструйовані.

Виділено EUR63 тис. Червоному Хресту України на продуктові набори, які роздано ВПО у Миколаєві та Полтаві.

Спільно з ініціативою Save the Children компанія надала продукти для українців у центрах розміщення для жінок та дітей у Чернівцях, Дніпрі та Вінниці на загальну суму EUR172 тис.

Як наголосили у компанії, з початку війни безпека її співробітників була і залишається головним пріоритетом. "Ми гарантували для них робочу стабільність, виплату зарплати для всіх (близько 400) співробітників, а також впровадили систему зв'язку, щоб постійно інформувати їх про робочу та загальну безпеку. IKEA також створила Фонд солідарності (Solidarity Fund) для забезпечення комфортного рівня життя та засобів існування сімей працівників компанії".

Загалом на глобальному рівні різні організації, пов'язані з IKEA, пожертвували загалом EUR30 млн.

Як повідомлялося, з 24 лютого виробничо-роздрібна торговельна група IKEA припинила роботу на території України. Це стосується не лише торговельних центрів, а й шести українських заводів.

Мережа IKEA у світі налічує понад 470 магазинів. Серед країн найбільша їх кількість розташована в Німеччині.

Теги: #ikea #гуманітарні #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:16 14.10.2022
У Києві презентували проєкт "АртБроня", для якого українські художники перетворили використані бронеплити на об'єкти мистецтва

У Києві презентували проєкт "АртБроня", для якого українські художники перетворили використані бронеплити на об'єкти мистецтва

09:02 01.10.2022
Львів реалізує екологічно-енергетичні проєкти на суму понад EUR100 млн

Львів реалізує екологічно-енергетичні проєкти на суму понад EUR100 млн

07:39 01.10.2022
Росія в Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції із засудженням псевдореферендумів на території України

Росія в Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції із засудженням псевдореферендумів на території України

20:01 29.09.2022
Zammler представив інвестпроєкт логістичного комплексу під Києвом за $34 млн

Zammler представив інвестпроєкт логістичного комплексу під Києвом за $34 млн

10:41 28.09.2022
Проєкт бюджетної резолюції США передбачає $12,35 млрд допомоги Україні

Проєкт бюджетної резолюції США передбачає $12,35 млрд допомоги Україні

07:34 28.09.2022
Комітет Ради з цифрової трансформації рекомендує збільшити на 1 млрд грн фінансування Мінцифри у проєкті держбюджету-2023

Комітет Ради з цифрової трансформації рекомендує збільшити на 1 млрд грн фінансування Мінцифри у проєкті держбюджету-2023

07:04 14.09.2022
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023 із дефіцитом майже 1,3 трлн грн

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023 із дефіцитом майже 1,3 трлн грн

16:52 05.09.2022
В Україні запустили проєкт зі створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів

В Україні запустили проєкт зі створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів

21:40 29.08.2022
Кулеба закликав "IKEA" поновити в Україні свою діяльність

Кулеба закликав "IKEA" поновити в Україні свою діяльність

19:25 25.08.2022
Нардепи пропонують достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Ради від ОПЗЖ

Нардепи пропонують достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Ради від ОПЗЖ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попередила про тимчасове контрольоване обмеження споживання е/е у центральних областях

Указ про санкції проти 1374 юросіб розміщено на сайті президента

Оприлюднено укази про впровадження санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, серед них - дочка Путіна та Роман Абрамович

ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

ОСТАННЄ

"Укренерго" попередила про тимчасове контрольоване обмеження споживання е/е у центральних областях

Указ про санкції проти 1374 юросіб розміщено на сайті президента

Оприлюднено укази про впровадження санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, серед них - дочка Путіна та Роман Абрамович

Інструкторку з фізичного виховання гімназії Києва підозрюють у підтримці дій окупантів

В Україні судитимуть громадянина РФ - охоронця ексватажка "ЛНР"

Ситуація з наданням військової допомоги Ізраїлем може змінитися з новим урядом - посол Корнійчук

ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

Харківська поліція розшукує 951 безвісти зниклого після початку широкомасштабного вторгнення РФ

Унаслідок обстрілів Миколаєва є влучення в колишній авторинок

Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА