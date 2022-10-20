Події

10:34 20.10.2022

Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

1 хв читати
Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українська система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.

"Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ", - написав він у своєму твіттері.

Теги: #про #ппо #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 19.10.2022
Єрмак закликав послів Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії посилити надання Україні ППО

Єрмак закликав послів Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії посилити надання Україні ППО

20:18 18.10.2022
Кулеба вітає заяву Столтенберга про постачання систем ППО проти дронів: Це саме те, що ми обговорювали та просили

Кулеба вітає заяву Столтенберга про постачання систем ППО проти дронів: Це саме те, що ми обговорювали та просили

19:57 18.10.2022
Столтенберг заявив, що НАТО планує невдовзі поставити Україні системи ППО проти дронів

Столтенберг заявив, що НАТО планує невдовзі поставити Україні системи ППО проти дронів

16:12 18.10.2022
Україна у вівторок відправить ноту Ізраїлю з проханням про системи ППО – Кулеба

Україна у вівторок відправить ноту Ізраїлю з проханням про системи ППО – Кулеба

08:38 18.10.2022
На Миколаївщині українські військові збили 5 БПЛА "Shahed-136"

На Миколаївщині українські військові збили 5 БПЛА "Shahed-136"

06:45 18.10.2022
Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

19:09 17.10.2022
Кулеба закликав країни ЄС прискорити надання Україні систем ППО

Кулеба закликав країни ЄС прискорити надання Україні систем ППО

18:10 17.10.2022
Українська ППО знищила російський безпілотник на Одещині – ОК "Південь"

Українська ППО знищила російський безпілотник на Одещині – ОК "Південь"

07:21 17.10.2022
Єрмак: Україні необхідно ще більше засобів ППО для захисту неба

Єрмак: Україні необхідно ще більше засобів ППО для захисту неба

14:59 16.10.2022
Бербок вважає підтримку ППО України нині важливішою, ніж постачання німецьких танків

Бербок вважає підтримку ППО України нині важливішою, ніж постачання німецьких танків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

На Харківщині на міні підірвався автомобіль із рятувальниками, дві особи загинули, четверо поранені

Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

Окупанти завдали ракетного удару по території школи в Запорізькій області

ОСТАННЄ

У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Російська влада продовжує інформаційну підготовку до ймовірного відступу в Херсонській області - ISW

У Миколаєві "прильоти" С-300, без жертв та руйнувань

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

ЄК оголосила про гуманітарну допомогу Україні з огляду на прийдешню зиму

До України прибув президент Швейцарії

Харківський метрополітен збільшив інтервали між потягами для економії електроенергії

У Бучанському районі працюють сапери, може бути чути звуки вибухів - Київська ОВА

Казахстан не буде повністю евакуювати або закривати посольство в Україні - глава МЗС

На Харківщині на міні підірвався автомобіль із рятувальниками, дві особи загинули, четверо поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА