Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українська система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.

"Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ", - написав він у своєму твіттері.